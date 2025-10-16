Logo Tgcom24
Indonesia, terremoto di magnitudo 6.5 a Papua

16 Ott 2025 - 08:38
© Istockphoto

© Istockphoto

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la provincia di Papua, in Indonesia. Lo riferisce l'istituto geologico americano (Usgs). L'epicentro è stato individuato a 194 chilometri dalla città di Abepura, che ha circa 62mila abitanti, a una profondità di 35 chilometri.

indonesia
terremoto