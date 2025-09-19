Indonesia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Papua

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la provincia indonesiana di Papua. L'epicentro è stato localizzato dall'Us Geological Survey a 28 km a sud della città di Nabire, sull'isola di Papua. Abdul Muhari, portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, ha riferito di danni a diverse infrastrutture pubbliche, tra cui vetri rotti in un aeroporto, soffitti crollati in un ufficio regionale, un ponte danneggiato e interruzioni di energia e telecomunicazioni. Al momento, però, le autorità indonesiane non segnalano alcuna vittima.