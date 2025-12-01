Indonesia, bilancio dei cicloni a Sumatra sale a 442 morti

Il bilancio dei violenti fenomeni atmosferici che hanno colpito tre province dell'isola indonesiana di Sumatra è salito a 442 vittime, mentre risultano ancora 402 persone disperse e circa 290.000 sfollati. I dati sono stati diffusi dall'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri dell'Indonesia (Bnpb), che segnala inoltre oltre 1,1 milioni di residenti coinvolti dalle conseguenze dell'ondata di maltempo. Le intense precipitazioni sono state innescate dai cicloni Senyar e Koto, considerati eventi rari per quell'area, attivi dal 25 novembre. La situazione risulta aggravata da frane e interruzioni della corrente elettrica, che limitano gli interventi e rendono alcune zone ancora non raggiungibili dalle squadre di emergenza.