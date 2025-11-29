Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka, almeno 320 morti

© Ansa
La terribile ondata di maltempo causata dal ciclone Ditwah continua a mietere vittime nel Sud-Est Asiatico
Il bilancio delle vittime delle alluvioni e frane che hanno colpito Indonesia e Sri Lanka è salito ad almeno 320 morti. Decine di persone risultano ancora disperse. Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato vittime e danni enormi in tutto il Sud-Est Asiatico, comprese Malesia e Thailandia. Nel solo Sri Lanka quasi 45mila persone sono state trasferite in centri di assistenza dopo che le loro case sono andate distrutte.
I soccorritori lottano per raggiungere le vittime in aree completamente devastate dal maltempo. Molte zone sono rimaste isolate a causa di strade danneggiate e linee di comunicazione abbattute. Sono stati impiegati aerei di soccorso per fornire aiuti alla popolazione.