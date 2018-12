Indonesia, sisma di magnitudo 6.1 nella provincia di Papua Ovest

Un sisma di magnitudo 6.1 ha scosso la provincia indonesiana della Papua occidentale, ha riferito l'agenzia US Geological Survey. Secondo le autorità indonesiane la scossa "è stata percepita in modo molto forte per diversi secondi" poco dopo le 12 locali, le 4 in Italia. I residenti si sono precipitati in strada nel panico, ma per il momento non vi sono notizie di vittime o danni.