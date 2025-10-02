Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
la tragedia a giava

Scuola crollata in Indonesia, soccorritori: "Nessun segno di vita sotto le macerie"

02 Ott 2025 - 07:59
© Ansa

© Ansa

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì a Giava, in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha dichiarato Suharyanto, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo. 

indonesia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri