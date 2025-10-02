Scuola crollata in Indonesia, soccorritori: "Nessun segno di vita sotto le macerie"

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì a Giava, in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha dichiarato Suharyanto, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo.