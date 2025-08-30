Logo Tgcom24
Mondo
4 feriti

Indonesia, manifestanti incendiano edificio governativo: 3 morti

30 Ago 2025 - 05:55
© -afp

© -afp

Almeno tre persone sono morte nell'incendio, appiccato da manifestanti, di un edificio governativo nella città indonesiana orientale di Makassar. Lo rende noto un funzionario locale. Due delle vittime erano dipendenti del consiglio comunale della città principale del Sulawesi meridionale e un altro un funzionario pubblico. Almeno quattro persone sono rimaste ferite nell'incendio, che è stato poi spento. Nel Paese la tensione è salita ed è sfociata in violenti scontri tra manifestanti e polizia, che ha sparato gas lacrimogeni per respingere centinaia di dimostranti a Giacarta, dopo che un tassista in moto è stato travolto a morte da un veicolo della polizia.

indonesia

