Indonesia, la finestra dietro il tapis roulant è aperta: 22enne perde l'equilibrio durante la corsa, precipita e muore

Tragico incidente in una palestra di Pontianak, in Indonesia. Una ragazza di 22 anni è morta dopo essere caduta dal terzo piano dell'edificio: la giovane stava utilizzando un tapis roulant quando è caduta all'indietro, precipitando dalla finestra dietro l'attrezzo, che il quel momento era aperta. L'incidente è stato catturato in un video registrato dalle telecamere di sicurezza. Nelle immagini si vede la donna mentre corre sul tapis roulant; dopo essersi fermata per asciugarsi il viso con un asciugamano, perde l'equilibrio e viene sbalzata fuori dalla finestra.