Indonesia, islamista arrestato 18 anni dopo gli attentati a Bali

-afp

La polizia indonesiana ha arrestato uno dei massimi leader di un'organizzazione islamista legata ad Al Qaeda. In fuga da 18 anni, Zulkarnaen era ricercato per il suo ruolo negli attentati di Bali del 2002. La cellula terroristica da lui guidata è sospettata anche di aver organizzato un attentato suicida nel 2003. Washington aveva promesso una taglia di cinque milioni di dollari per la sua cattura.