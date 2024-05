Indonesia, scuolabus sbanda e colpisce auto: morti diversi studenti

Almeno 11 persone sono morte in seguito a un incidente stradale, in cui è rimasto coinvolto uno scuolabus, sull'isola di Giava, in Indonesia.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, l'incidente è avvenuto tra le città di Depok e Lembang. Lo scuolabus, che trasportava oltre 60 tra studenti e insegnanti, ha sterzato improvvisamente a sinistra finendo contro un'auto e tre moto. Tra i passeggeri deceduti ci sono nove liceali e un professore. Ci sono anche 13 feriti gravi.