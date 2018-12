L'isola indonesiana di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami a settembre , è stata scossa in mattinata da una duplice eruzione del vulcano Soputan . Il fenomeno ha provocato la formazione di una colonna di cenere alta fino a 7.500 metri . L'eruzione è stata anticipata dalla fuoriuscita di cenere e lava lungo le pendici: per questo gli abitanti del posto sono stati esortati ad evitare ogni attività nella zona.

Secondo Sutopo Nugroho, portavoce dell'agenzia per le gestioni delle catastrofi, le ceneri non rappresentano una minaccia per l'aviazione. L'Indonesia ha circa 130 vulcani attivi e l'ultima eruzione del Soputan risale al 3 ottobre scorso.