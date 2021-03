Indonesia, dichiarato scomparso nello tsunami del 2004: ritrovato dopo 17 anni in un ospedale psichiatrico

Facebook

Un ex agente di polizia, Abrip Asep, era in servizio il giorno di Santo Stefano del 2004, quando un maremoto di magnitudo 9.1 si scatenò al largo di Sumatra, in Indonesia, dando poi origine a uno tsunami con onde alte come palazzi. Morirono 230mila persone, i feriti furono mezzo milione e cinque milioni gli sfollati. Asep era stato dichiarato scomparso. I familiari erano ormai certi della sua morte. Invece, secondo quanto riportato dai media locali e internazionali, l’uomo ora è stato ritrovato. A seguito dello tsunami, ha riportato gravi disturbi mentali, per questo avrebbe passato gli ultimi 17 anni della sua vita in un ospedale psichiatrico nella provincia di Aceh.