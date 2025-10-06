Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
bilancio autorità di soccorso

Indonesia, crollo scuola a Giava: recuperati i corpi di 54 vittime

06 Ott 2025 - 08:12
© Ansa

© Ansa

Il bilancio del crollo della scuola islamica Al Khoziny a Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale, è salito ad almeno 54 morti. Lo riferiscono le autorità di soccorso indonesiane. Il crollo ha travolto centinaia di ragazzi, principalmente adolescenti, intrappolandoli sotto cumuli di cemento. I soccorritori hanno rimosso sinora circa l'80% delle macerie con escavatori, rinvenendo parti dei corpi delle vittime. Secondo Budi Irawan, vice dell'agenzia di mitigazione dei disastri, la ricerca dei 13 ragazzi ancora dispersi dovrebbe concludersi entro lunedì. Si tratta della più grave tragedia in Indonesia nel 2025.

giava

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri