Indonesia, camion contro minibus: morti 11 insegnanti di asilo

In Indonesia un camion carico di materiali da costruzione si è schiantato contro un minibus lungo una strada in discesa per poi impattare contro una casa. Il bilancio è di 11 morti, tutti insegnanti d'asilo. Il minibus trasportava un gruppo di insegnanti del distretto di Magelang, che stavano partecipando a un funerale nel distretto di Purworejo. Sono rimasti feriti l'autista del camion e il proprietario della casa. Il camion avrebbe perso il controllo e avrebbe colpito il pullman.