Indonesia, bimbo estratto vivo da macerie edificio dopo 12 ore

Un bimbo di 5 anni di nome Ali, intrappolato per 12 ore tra le rovine di un edifico distrutto dallo tsunami in Indonesia, è stato estratto vivo dai soccorritori. Il piccolo sta bene e ora è sottoposto alle cure dei medici, ma non ci sono notizie della sua famiglia. Il video del salvataggio è stato postato sull'account Instagram di uno degli uomini intervenuti per prestare soccorso alla comunità.