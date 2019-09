Indonesia, 230 persone arrestate per roghi foreste

In Indonesia la polizia ha arrestato 230 persone accusate di avere innescato gli incendi che da giorni bruciano la foresta tropicale del parco nazionale di Tesso Nilo, mettendo in pericolo specie animali a rischio estinzione e creando una cortina di fumo che inquina larghe parti del Sud-est asiatico, dalla Malaysia e Singapore al sud della Thailandia. Per la legge sulla tutela ambientale, gli arrestati rischiano 10 anni di carcere.