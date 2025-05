In India ventuno persone sono morte e 10 sono ricoverate in ospedale dopo aver bevuto liquore prodotto illegalmente. Lo hanno reso noto le autorità locali. Centinaia di persone muoiono ogni anno nel Paese a causa del consumo di alcolici a basso costo prodotti in distillerie clandestine. Nove persone sono state arrestate, ha dichiarato ancora la polizia del Punjab in un post su X.