India, Urso: "Nuova fase con partenariato strategico tecnologia green"

A Mumbai, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso parla di una "nuova fase" in vista di un "partenariato strategico con l'India sulla tecnologia green". E spiega: "Il mercato indiano è in forte crescita: lo scorso anno il nostro interscambio ha sfiorato i 15 miliardi di euro, ma resta un deficit che dobbiamo colmare. In questo contesto si inserisce il Piano d`azione strategico, che permetterà all'Italia e all'India di compiere un salto di qualità, passando da semplici partner commerciali a partner strategici tecnologici e industriali. Ciò implica anche lo sviluppo e l`incremento degli investimenti indiani in Italia, uno dei target di questa mia missione qui a Mumbai e Nuova Delhi, in particolare nell'industria, dalla siderurgia alla meccanica alla tecnologia green". L'intervento in un incontro con le imprese italiane presenti in India, a Mumbai.