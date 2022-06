India, uomo aggredito dalla folla per aver baciato la moglie in un fiume: il video diventa virale

Il video virale

Ayodhya

gruppo inferocito

- Tutto è stato ripreso in un video diventato in poco tempo virale su tutte le piattaforme social. "Questa volgarità (baciare la moglie) non sarà tollerata ad" si sente urlare tra la folla. "Non hai una famiglia? Portatelo via da qui! Dovresti vergognarti", ha gridato un giovane mentre altri continuavano a picchiare l'uomo. Nel frattempola moglie ha cercato in tutti i modi d'impedire aldi picchiare il marito, ma è stata sopraffatta dalla massa di gente intorno alla riva poco dopo che il compagno è stato portato fuori dall'acqua.

Le dichiarazioni della polizia

denuncia

azioni legali

- Il sovrintendente capo della polizia di Ayodhya, Shailesh Pandey, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcunain relazione all'episodio. Tuttavia, la polizia sta cercando di identificare la coppia in modo tale da poter intraprendere le opportunecontro gli aggressori.

Le manifestazioni pubbliche di affetto in India

PDA

Codice penale indiano

Corte Suprema

- Le(Public Display of Affection) possono essere illegali in India. Il, stabilisce che non si possono "compiere atti osceni in luogo pubblico" che siano di "fastidio agli altri". Citando questo codice, molte coppie sono state arrestate per essersi baciate in pubblico. Tuttavia la legge non dà una precisa definizione di atti osceni e, dopo un arresto, laha sentenziato: "È inconcepibile come l'espressione dell'amore possa collegata al reato di 'oscenità". In quel caso, la polizia è stata sanzionata e costretta a scrivere una lettera di scuse alla coppia.