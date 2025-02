India, terremoto di magnitudo 4.2 vicino a Nuova Delhi

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato nella notte nel nord dell'India, vicino la capitale Nuova Delhi. Secondo il monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro presso Nangloi Jat. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni gravi, ma i residenti terrorizzati si sono precipitati fuori mentre gli edifici della metropoli tremavano. L'India settentrionale si trova su una grande faglia geologica in cui la placca tettonica indiana spinge verso l'alto nella placca eurasiatica, rendendo i terremoti un evento regolare.