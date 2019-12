India, sta giocando un match ufficiale di pallavolo ed esce dal campo per allattare il figlio: la foto fa il giro del Web

Lalventluangi , una pallavolista indiana , è impegnata in campo con la sua squadra per una partita ufficiale del campionato di volley , quando si accorge che il suo bambino, a bordo campo, sta piangendo perché ha fame. La giovane atleta non ha esitazioni: chiama il cambio, si fa sostituire da una compagna di squadra e si ferma per allattare al seno il suo piccolo , di soli sette mesi. La foto della giovane mamma, scattata e condivisa su Facebook, sta facendo il giro del Web, rilanciata e commentata migliaia di volte.

L'atleta, che gioca nella squadra di Tuikum, aveva lasciato il suo cucciolo con alcuni familiari, venuti con lei per assistere alla partita dei Mizoram State Games, una gara di pallavolo tra squadre dello Stato indiano. L'immagine di lei che abbandona il gioco per allattare il suo bimbo di pochi mesi ha commosso la Rete, arrivando fino al ministro dello Sport dello Stato di Mozoram, dove Lalventluangi vive. Il ministro ha voluto premiare la giovane mamma per il gesto, così naturale e al tempo stesso così straordinario, con un riconoscimento in denaro per la dedizione e il coraggio dimostrati nella capacità di gestire contemporaneamente la maternità e gli impegni sportivi.