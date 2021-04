India, scoppia bombola di ossigeno in reparto Covid: 22 morti

Ansa

Almeno 22 pazienti hanno perso la vita nell'ospedale di Nashik, nello Stato indiano del Maharashtra, per lo scoppio di una bombola di ossigeno. Lo hanno reso noto i responsabili dell'istituto, spiegando che l'incidente è stato causato da una valvola che aveva una perdita. Altri pazienti sono in gravi condizioni per le ustioni subite. Il Maharashtra è in lockdown da due settimane fino alla fine del mese.