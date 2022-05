India, scontri per odio di casta: case politici date alle fiamme

Le abitazioni di due politici dello stato dell'Andhra Pradesh, in India, sono state incendiate nel corso di proteste contro il cambio di nome del distretto di Konaseema in Dr B R Ambedkar Konaseema.

Le proteste hanno in realtà un bersaglio preciso: i Dalit, la comunità della casta considerata inferiore, che venera come un santo Ambedkar, il giurista padre della costituzione indiana. Migliaia di studenti sono scesi in piazza contro la decisione del governo locale: nelle manifestazioni un poliziotto è rimasto ferito.