India: 1,5 miliardi di abitanti, popolazione non scenderà per 40 anni

L'India è il paese più popoloso al mondo e la sua popolazione non dovrebbe iniziare a diminuire per circa altri 40 anni. Lo rende noto oggi un nuovo rapporto del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (UNFPA). "L'India è ora la nazione più popolosa al mondo, con quasi 1,5 miliardi di persone - un numero che dovrebbe crescere fino a circa 1,7 miliardi prima di iniziare a diminuire, tra circa 40 anni", ha dichiarato l'UNFPA nel rapporto State of World Population. Secondo il rapporto, in media ogni donna in India ha oggi circa due figli.