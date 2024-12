L'ex primo ministro indiano Manmohan Singh è morto all'età di 92 anni, dopo essere stato ricoverato in ospedale per una malattia. Lo ha annunciato l'attuale premier Narendra Modi. Singh, che ha ricoperto la carica dal 2004 al 2014, gestì il boom economico nella quarta economia più grande dell'Asia nel suo primo mandato ed era noto per essere vicino alla dinastia politica dei Gandhi.