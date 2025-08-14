Logo Tgcom24
India, almeno 34 morti e 50 dispersi per alluvioni e frane nel Kashmir

14 Ago 2025 - 14:35
© -afp

© -afp

In India è di almeno 34 morti il bilancio di inondazioni causate da piogge torrenziali che hanno colpito il villaggio montagnoso di Chositi, nell'area di Jammu, e il Kashmir. Un funzionario responsabile della gestione delle catastrofi riferisce che le squadre di soccorso hanno portato in salvo almeno 100 persone. Si ritiene che i dispersi siano almeno 50. Il luogo del disastro, colpito da una valanga di acqua, sassi e detriti causata da smottamenti per le pesanti piogge, si trova lungo il percorso di un partecipato pellegrinaggio verso un altare indù, che è stato immediatamente sospeso.

india
kashmir

