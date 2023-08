India, insegnante esorta la classe a picchiare compagno musulmano

Ha suscitato indignazione in India un video in cui si mostra un'insegnante che dice agli studenti di schiaffeggiare un loro compagno di classe musulmano.

Le immagini dell'incidente, avvenuto nel distretto di Muzaffarnagar, mostrano il bambino di 7 anni in lacrime in piedi davanti ai suoi compagni mentre la docente invita gli altri studenti a schiaffeggiarlo a turno e raccomanda di farlo "correttamente". La polizia indiana ha aperto un'inchiesta sull'insegnante, che avrebbe esortato gli studenti alla "punizione" perché l'alunno "non ricordava le tabelline".