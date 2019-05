India, incendio in un'università: morti almeno 19 studenti

Tragedia nello Stato occidentale del Guajarat, in India. Almeno 19 studenti, fra cui 16 donne, sono morti in un incendio divampato nella loro università. Lo ha riferito la Bbc citando funizionari secondo cui alcuni studenti sono stati visti saltare dall'edificio mentre un fumo nero si alzava dalle finestre. La causa del rogo non è ancora chiara, ma la sua propagazione sarebbe causata dal materiale utilizzato per il rivestimento del tetto.