India, incendio in una clinica: 6 morti e almeno 30 feriti

Sono almeno sei i morti in India nell'incendio in una clinica privata nella città di Dindigul, nello stato meridionale del Tamil Nadu. Lo rendono noto le autorità, informando che una trentina di altri pazienti sono rimasti gravemente feriti. Il fuoco si è propagato nell'edificio per cause non ancora appurate. L'incendio si è verificato a poche settimane dalla morte di dieci neonati, uccisi in una tragedia simile in Uttar Pradesh. La lista degli incidenti dovuti all'incuria e alle scarse misure di sicurezza negli ospedali pubblici e privati indiani in India è tragicamente lunga.