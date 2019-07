India, il governo invia altri 10mila paramilitari in Kashmir

Il ministro degli Interni indiano Amit Shah ha deciso di inviare in Kashmir altri diecimila agenti delle forze paramilitari "per rafforzare le operazioni di controllo dei ribelli e per garantire il rispetto della legalità", scrive il quotidiano Hindustan Times. Le truppe, divise in battaglioni di cento militari ciascuno raggiungeranno la destinazione in treno, e si aggiungeranno ai 650 mila già di stanza nella vallata.deli hindu da tutta l'India.