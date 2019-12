India, i genitori dicono no al loro matrimonio: si impiccano insieme

Orrore a Bangalore, in India, dove due innamorati si sono uccisi insieme dopo che le loro famiglie non avevano acconsentito al loro matrimonio. Abhijit Mohan, 25 anni, e Srilakshmi S, 21 anni, si sono impiccati a un albero. Entrambi, che lavoravano come ingegneri informatici, avevano smesso di comunicare con i propri cari e dal 9 ottobre non si avevano più loro notizie. Dopo la denuncia, la polizia ha cominciato le ricerche senza però riuscire a trovare la coppia.