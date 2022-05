India, genitori fanno causa al figlio per non aver dato loro un nipote

La causa è stata intentata per "molestia mentale". In particolare, il padre dice di aver speso tutti i suoi risparmi per il figlio, prima per permettergli di diventare pilota e poi per mantenerlo quando non trovava lavoro. Non solo. La coppia afferma di aver organizzato il suo matrimonio nel 2016 - in un hotel a cinque stelle - nella speranza di avere presto un "nipote con cui giocare".

"Almeno se abbiamo un nipote con cui trascorrere del tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile", ha aggiunto la coppia. "Diventare nonno è il sogno di ogni genitore. E loro aspettano da anni", ha detto l'avvocato dei coniugi Prasad. L'udienza è fissata per il 15 maggio.