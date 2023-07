India, esplode una fabbrica di petardi: almeno 8 morti

In India è di almeno otto morti e diversi feriti il bilancio dell'esplosione di una fabbrica di petardi, avvenuta nel distretto di Krishnagiri, nello stato del Tamil Nadu.

Sconosciute le cause della deflagrazione, che ha danneggiato anche le case e i negozi vicini. In India, dove la domanda interna di petardi è imponente, ogni anno si verificano incidenti mortali che coinvolgono i lavori di fabbriche talvolta improvvisate e non adeguate agli standard di sicurezza.