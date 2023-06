India, "errore umano dietro il disastro ferroviario"

La ricostruzione dei fatti

Lo conferma anche il ministro delle Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, il quale ha affermato che sono stati identificati i responsabili e le cause dell'incidente, indicando però che i dettagli verranno forniti solo dopo la fine delle indagini.In base a una prima ricostruzione, il macchinista del treno passeggeri Coromandel Express, che collega Calcutta a Madras, aveva ricevuto il via libera per circolare sul binario principale, ma è stato poi deviato sulle rotaie dove stava già viaggiando un treno merci. Il convoglio sul quale viaggiavano 2.500 passeggeri si è quindi scontrato con l'altro a una velocità di circa 130 km/h, nei pressi di Balasore, a circa 200 km da Bhubaneswar, la capitale dello Stato di Orissa. Alcuni rottami presenti sui binari hanno poi causato il deragliamento di un espresso diretto a nord, da Bangalore. Vaishnaw ha rivelato che l'incidente è stato causato da un cambiamento avvenuto durante l'interblocco elettronico, un termine tecnico che si riferisce a un complesso sistema di segnali progettato per impedire ai treni di scontrarsi, organizzando il loro movimento sui binari.