India, eliminata la tigre che ha sbranato 13 persone | Trappole con un profumo

Dopo una grande caccia, i ranger indiani sono riusciti a uccidere una femmina di tigre , denominata T-1, che avrebbe sbranato 13 persone. A sostegno del felino, gli ambientalisti avevano fatto ricorso inutilmente alla Corte suprema. Per catturarla sono state installate 100 trappole. I ranger hanno cercato di attirarla con sagome di cavalli e capre, spargendo bottiglie intere di profumo di Calvin Klein, che contiene un feromone.

Sono stati gli abitanti di un villaggio, secondo la Bbc, ad allertare una pattuglia di ranger. Gli uomini hanno sparato a T-1 del tranquillante, ma non è bastato. A questo punto il felino ha puntato il veicolo degli agenti, i quali hanno fatto fuoco con fucili uccidendola.



Ad agosto la tigre e due suoi cuccioli di nove mesi avevano ucciso tre persone attorno alle città di Pandharkawada, terrorizzando i residenti. Alle persone che vivevano nel paese è stato ordinato di tornare prima dai campi, di avventurarsi soltanto in gruppo e di non defecare all'aperto, una pratica comune nei villaggi indiani.