India, edificio crolla a causa delle forti piogge: 11 morti

Afp

Almeno undici persone, tra cui otto bambini, sono rimaste uccise e altre sette ferite a Mumbai, in India, nel crollo di un edificio attribuito alle forti piogge monsoniche di questi giorni. Tra i feriti, sei sono in condizioni stabili mentre una donna di 30 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Le operazioni di ricerca e soccorso stanno proseguendo anche oggi nel tentativo di trovare alcune persone ritenute scomparse.