India, donna bruciata dal padre perché sposa con uomo di altra casta

Orrore in India, dove una donna è stata bruciata viva, dai suoi familiari, a Kalamadugu, nello Stato del Telangana. La vittima sarebbe stata punita per avere sposato un uomo di una casta diversa. Tre persone sono state arrestate: il padre della donna e due amici. La relazione durava clandestinamente da quattro anni. Il sistema delle caste è stato ufficialmente abolito nel 1950, ma resta, in pratica, un marchio socio-culturale indelebile.