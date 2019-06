India, crolla un tendone durante una cerimonia induista: 14 morti

Tragico incidente a una cerimonia religiosa in Rajastan, nel nord dell'India. Quattordici persone sono morte e altre 60 sono rimaste ferite per il crollo di un tendone sotto cui si era radunata una folla di almeno mille fedeli per una celebrazione induista. Quando la struttura ha ceduto tutti hanno tentato di fuggire e nella calca alcuni sono rimasti uccisi, altri gravemente feriti.