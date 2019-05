India, ciclone Fani ha toccato terra: oltre un milione di evacuati

Il ciclone Fani ha toccato terra nella costa orientale dell'India. Secondo le previsioni, i venti toccheranno i 195 chilometri orari nelle prossime ore. Più di un milione di persone sono state evacuate dallo stato orientale di Orissa, dove si ritiene che l'impatto del ciclone sarà il più duro. In particolare si teme per la città turistica di Puri, dove si trova il tempio Jagannath costruito 858 anni fa. Gli Stati vicini sono in allerta.