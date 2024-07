India, calca a raduno religioso: oltre 120 morti

In India è di 121 morti il tragico bilancio di una calca scatenatasi martedì a un sovraffollato raduno religioso indù: si tratta della peggior tragedia di questo tipo avvenuta nel Paese asiatico in oltre dieci anni. I pellegrini si erano riuniti vicino alla città di Hathras, nello Stato settentrionale dell'Uttar Pradesh. La calca è stata provocata da una tempesta di sabbia che ha scatenato il panico nella folla. Un rapporto della polizia afferma che più di 250.000 persone hanno partecipato all'evento: più del triplo degli 80.000 per i quali gli organizzatori avevano il permesso.