India, bimba di quattro anni stuprata in ospedale da cinque uomini

Una bambina di soli quattro anni è stata stuprata da cinque uomini all'interno del reparto di Terapia intensiva in un ospedale nell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India. La piccola era stata ricoverata per il morso di un serpente. Alla nonna ha raccontato che a farle del male è stato un inserviente dell'ospedale insieme ad altri quattro uomini mentre era sola nella stanza. La polizia ha preso in custodia un uomo e sta dando la caccia ai complici.