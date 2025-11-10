India, auto esplode vicino alla fermata della metro a Nuova Delhi: 13 morti

In India un'esplosione, avvenuta nel centro di Nuova Delhi, ha provocato la morte di almeno 13 persone. A riferirlo è la polizia locale, secondo la quale la deflagrazione è stata causata da un'auto parcheggiata vicino al cancello d'ingresso dell'area storica del Forte Rosso, una delle principali attrazioni turistiche della capitale. La causa della deflagrazione non è stata ancora accertata. "Le indagini sono in corso", ha dichiarato il portavoce della polizia Sanjay Tyagi, spiegando che non si esclude alcuna ipotesi. Secondo quanto riportato dal Times of India, almeno tre persone sono rimaste ferite.