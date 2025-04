India, arrestato falso cardiologo: morti sette suoi pazienti

In India è stato arrestato un 53enne, Narendra Vikramaditya Yadav, che si spacciava per un cardiologo inglese realmente esistente e operava i suoi pazienti. Sette dei quali sono morti. La polizia lo accusa di avere esercitato per almeno vent'anni come chirurgo in diversi cliniche del Paese, ma non è chiaro se Yadav possedesse o meno la laurea in medicina. Negli anni Yadav ha eseguito 64 interventi chirurgici, tra cui 45 angioplastiche, che hanno portato alla morte di sette persone.