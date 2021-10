India, almeno 25 morti per inondazioni e frane nel sud-ovest del Paese

-afp

Almeno 25 persone sono morte per le piogge torrenziali che hanno causato inondazioni e frane nel sud-ovest dell'India. Lo hanno reso noto le autorità locali. Migliaia di persone sono state evacuate e per ospitarle sono stati messi in piedi circa 100 campi di accoglienza. I soccorritori continuano a cercare possibili sopravvissuti e al momento non è ancora possibile fare una stima dei dispersi.