India, 8 milioni di indigeni rischiano sfratto da foreste

Otto milioni di indigeni rischiano di essere espulsi dalle foreste in cui vivono in India in nome di una battaglia ambientalista per la difesa della fauna selvatica. Due giorni fa la Corte Suprema indiana ha infatti chiesto a 16 Stati di sfrattare entro il 24 di luglio gli indigeni che vivono nelle foreste perché considerate habitat da riservare agli animali selvatici.