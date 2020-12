India, 300 persone in ospedale e una vittima per una misteriosa malattia non identificata

C'è grande preoccupazione nello stato dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, dove una persona ha perso la vita e almeno trecento, tra cui decine di bambini, sono state ricoverate in ospedale ad Eruru, durante il fine settimana, vittime di un'infezione di cui i medici non comprendono l'origine. "I pazienti mostrano un'ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche", hanno spiegato i sanitari al quotidiano The Indian Express.