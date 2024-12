Ue avvia indagine su TikTok per le presidenziali in Romania

La Commissione Ue ha avviato un'indagine formale nei confronti di TikTok per sospetta violazione della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione all'obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici legati all'integrità delle elezioni, in particolare nel contesto delle presidenziali rumene del 24 novembre vinte a sorpresa dal candidato filorusso di estrema destra Călin Georgescu. La decisione di avviare un'indagine tiene conto delle informazioni ricevute dalle autorità rumene in base a rapporti di intelligence declassificati, nonché di rapporti di terzi.