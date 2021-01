Indagine su origine Covid, team Oms verso Cina ma senza ok di Pechino

ansa

L'equipe di scienziati dell'Oms è partita alla volta della Cina per investigare sulle origini del Covid-19, ma senza aver ottenuto ancora il via libera di Pechino. Lo annuncia il direttore dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, spiegando di essere "molto deluso" dal mancato ok delle autorità cinesi. "Sono stato in contatto con alti funzionari di Pechino e ho chiarito che la missione è una priorità per l'Oms", aggiunge.