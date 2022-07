Incontro Papa-Putin? Nessun contatto concreto tra il Vaticano e il Cremlino

Per ora non è in programma nessun incontro tra il Papa e Vladimir Putin.

Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Per una visita del genere, ai massimi livelli, i preparativi dovrebbero già procedere, ma per ora, per quanto ne so, non ci sono stati contatti sostanziali in merito a un loro possibile incontro", ha spiegato Peskov.