Incontro con Putin, no di Macron al tampone molecolare russo: "Non voleva dare il suo DNA"

Molti si erano interrogati sui motivi della marcata differenza di protocollo tra due incontri. Il mistero lo svela l'agenzia Reuters: per evitare il distanziamento sociale gli ospiti di Putin devono sottoporsi a un tampone molecolare somministrato dai medici russi.

È emerso che l'entourage di Macron ha preferito scartare questa ipotesi: "Abbiamo capito molto bene che questo significava niente strette di mano e questo lungo tavolo, ma non potevamo permettere loro di ottenere il DNA del presidente". Quindi regole anti-Covid più rigorose e quelle foto che hanno fatto il giro del mondo. Reuters ha saputo inoltre che Macron aveva effettuato un test molecolare in Francia prima di partire e uno antigenico una volta atterrato in Russia, quest'ultimo con l'aiuto del suo medico personale.